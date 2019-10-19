Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пригрозил американской телекомпании CNN судебным иском за лживое освещение его деятельности, передает телеканал Fox News.

Сообщается, что с соответствующим письмом американский лидер обратился к президенту CNN Джеффри Цукеру через своего адвоката Чарльза Хардера. В письме говорится, что «никогда в истории страны» президент США не подвергался «такому потоку несправедливых, безосновательных, неэтичных и незаконных нападок» со стороны СМИ. Трамп намерен взыскать через суд возмещение ущерба в максимальном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно называл лживые СМИ одним из главных врагов Соединенных Штатов и даже называл их «врагами народа». Раньше неугодные Трампу СМИ подвергались критики из-за недобросовестного освещения ситуации вокруг доклада экс-спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования так называемого «российского вмешательства» в американские выборы.

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