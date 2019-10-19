Донецк, , 03:28 — REGNUM Заявление Киева о готовности к проведению амнистии участников конфликта в Донбассе противоречит Комплексу мер по выполнению Минских договорённостей, считают в ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.

Комментируя заявление украинского МИД о том, что Киев уже принял все необходимые законы об амнистии в рамках Минских соглашений, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова призвала ознакомиться с самим документом Минска-2.

Согласно пятому пункту соглашений, помилование и амнистия должны быть обеспечены законом, который бы запретил преследование и наказание лиц в связи с событиями в Донбассе.

Морозова «Украинская сторона при подписании данных соглашений взяла на себя обязательства и дала определённые гарантии их исполнения. В связи с этим данные заявления официальных лиц МИД Украины противоречат Комплексу мер и идут вразрез с достигнутыми ранее договорённостями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что на Украине уже приняты все законы об амнистии, заявил 18 октября заместитель украинского министра иностранных дел Василий Боднар.

По его словам, в соответствии в этими законами, амнистию можно применять лишь «после избрания легитимных органов власти на «оккупированных» территориях, то есть после возобновления суверенитета Украины».

Бондар «Решение о применении амнистии принимается судом. И, конечно, под амнистию не попадают преступления, которые являются, согласно международному законодательству, преступлениями по геноциду и военными преступлениями. Также не подпадают под амнистию лица, совершившие преступления по сбиванию малайзийского Boeing».

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