Бейрут, , 02:03 — REGNUM Не менее 52 сотрудников сил безопасности пострадали в ходе протестных акций в Бейруте, сообщает пресс-служба сил внутренней безопасности Ливана на официальной странице в Twitter.

«Число пострадавших среди сил внутренней безопасности увеличилось до 52. Также 70 человек были задержаны в тот момент, когда они занимались поджогом, грабежом и нанесением ущерба в центре Бейрута», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября ливанские власти ввели армейские части в Бейрут для помощи полиции в разгоне протестных демонстраций. Военные стреляли по протестующим резиновыми пулями, полиция применяла против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и водометы.

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