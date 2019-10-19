Барселона, Испания, , 01:31 — REGNUM На пятый день протестов на улице Барселоны вновь произошли уличные беспорядки и столкновения протестующих с полицейскими, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что сторонники независимости Каталонии возводят баррикады в центре Барселоны, а также кидают камни в сотрудников полиции. С наступлением ночи группа протестующих, скрывавших лица масками, перегородили широкий бульвар возле полицейского участка, а затем начали жечь мусорные баки и бросать в полицейских камни, банки и бутылки.

Полицейские в ответ открыли по демонстрантам огонь из травматического оружия и начали бросать дымовые гранаты и слезоточивый газ. Также в районе столкновений была замечена поливальная машина, которая больше тушила огонь, нежели работала по протестующим.

По данным испанский властей, беспорядки произошли в четырех городах Каталонии. В результате столкновений за пять дней протестов пострадали 62 человека, среди которых 41 получил травмы в Барселоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября более полумиллиона человек вышли на улицы Каталонии в день всеобщей забастовки. Изначально акция носила мирный характер, однако группа протестующих все же начала столкновения с полицией у здания управления Национальной полиции. Задержаны не менее десяти человек.

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