* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Сорок членов конгресса США от Республиканской партии направили в госдеп требование о внесении украинского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в реестр иностранных террористических структур, сообщает 18 октября газета «Известия».

Письмо с требованием конгрессмены направили на имя главы госдепа США Майка Помпео.

В тексте указано, что эта группировка пропагандирует идеи расового превосходства, которые регулярно выливаются в теракты ультраправого толка.

«Американцы имеют право знать, почему эти организации не внесены в список иностранных террористических организаций», — говорится в тексте документа.

Украинский расистско-националистический полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приведён в качестве примера «хорошо известной ультранационалистической военной организации», которая «открыто приветствует неонацистов». Кроме того, авторы письма напоминают, что ранее конгресс США отдельным указом запретил поставлять оружие этому формированию.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент отдельный полк специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально входит в состав Национальной гвардии Украины, а его эмблема, копирующая символику СС, является официальным символом этого формирования.

Правоохранительными органами России в отношении боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возбуждены многочисленные уголовные дела, в том числе по статьям «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», «Истязание» и «Похищение человека».

*"Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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