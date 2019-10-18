Анкара, , 21:53 — REGNUM Преподаватель катарского университета Хамада бин Халифы мавританского происхождения Мухаммад бин Мухтар аш-Шанкити заявил: «Турецкая операция «Источник мира» оказала большое влияние на международный баланс сил. Двуличные западные страны предали Турцию. Они оставили ее одну в тяжёлое время. Но больше всех от турецкой операции эти самые страны и проиграли, потому что Турция не нуждается в Западе настолько же, насколько Запад нуждается в ней».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мухаммад бин Мухтар аш-Шанкити отметил: «Турция усилилась благодаря основанным ею международным союзам, что она сделала в собственных интересах и без опеки Запада».

Эксперт добавил: «Никто не забыл, как после Первой мировой войны крупные государства пытались разделить и разрушить наш регион, прикрывая это показным стремлением к возможности более простого осуществления контроля над ним. Чтобы расчленить Анатолию, был подписан Севрский договор, а участь Сирии, Ирака и Аравийского полуострова определило соглашение Сайкса — Пико».