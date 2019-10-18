Анкара, , 21:24 — REGNUM Председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели в своем письменном заявлении прокомментировал соглашение Турции и США по поводу операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Он подчеркнул: «Наша партия находит компромисс, достигнутый между делегациями Турции и США, очень ценным».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Девлет Бахчели отметил: «Вместе с тем, что в адрес операции «Источник мира» была проявлена враждебность как на глобальном, так и на региональном уровне, Турция снова объявляет миру о своей прочной, правомерной и принципиальной позиции. Нужно понимать, что в своей борьбе с терроризмом Турция ни с кем не сравнима по своей искренности, уверенности и бескомпромиссности».

Политик добавил: «Для всех стало очевидно, насколько низко пала, в какие бредни погрузилась страна, которая, принимая обличье друга и союзника, и даже стратегического союзника, мешает борьбе с террористами, раскрывая им свои объятия».