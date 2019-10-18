Барселона, Испания, , 19:42 — REGNUM В Барселоне испанские силовики начали разгон участников акции протеста в центре города. Об этом сегодня, 18 октября, сообщают местные СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре Барселоны собрались протестующие со всей Каталонии. Первоначально «марш свободы» проходил относительно мирно, и столкновений с полицией не было.

Однако когда протестующие заблокировали здание управления полицией, силовики начали разгон протестующих.

Напомним, что новая серия протестов в Барселоне вспыхнула 14 октября. Каждый раз сторонники независимости вступают в столкновения с силовиками.