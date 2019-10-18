Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Сообщения о продолжающихся на севере Сирии боях не подрывают веру госсекретаря США Майка Помпео в успех перемирия.

Об этом Помпео заявил 18 октября в интервью изданию Politico.

По словам Помпео, в зоне вооружённого конфликта Турции и сирийских курдов нет нормальной системы командования, и эта ситуация усугубляется наличием там большого числа нерегулярных вооружённых формирований.

«Не знаю точно, что там происходит, но ощущение таково, что политические договорённости, сформулированные вчера, окажутся успешными», — заявил Помпео.

«У нас есть дополнительная закрытая информация, позволяющая предположить, что путь к успеху пока открыт. Но мы должны приложить усилия, чтобы это действительно произошло», — добавил глава госдепа США.

Напомним, 17 октября в Анкаре представители США и Турции договорились о 120-часовой паузе в турецкой военной операции на северо-востоке Сирии, в течение которой курдские формирования должны покинуть 30-км зону у границы с Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция в Сирии продолжится, если США не сдержат своих обещаний по отводу курдских отрядов.

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