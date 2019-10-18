Москва, , 18:33 — REGNUM В Госдуме допустили, что взрывы в Афганистане станут темой обсуждения в ходе визита председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина в Таджикистан, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

В эти дни спикер Госдумы Вячеслав Володин находится с официальным визитом в Таджикистане, где, безусловно, эта тема будет обсуждаться, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Трагедия в Афганистане, пребывание там террористов — это угроза не только конкретной стране, но и всему региону, сказал парламентарий, поэтому Россия так или иначе может оказаться втянутой в разрешение этого вопроса — прежде всего исходя из необходимости защиты национальных интересов.

Многие боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после поражения в Сирии переместились как раз в Афганистан.

«Соответственно, они имеют на данный момент там большую силу, главное, у них есть идейный авторитет в этой стране, и есть опасение, что их влияние может распространиться по самым разным направлениям, в том числе в сторону Средней Азии и Китая», — рассуждает Шхагошев.

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