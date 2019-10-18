Джелалабад, Афганистан, , 18:32 — REGNUM Число жертв взрыва в мечети в Афганистане составило 62 человека, более 100 человек получили ранения, 18 октября передает агентство Reuters.

В результате взрыва в мечети в Джелалабаде у здания рухнула крыша, под развалинами оказались сотни человек. Точное число погибших и пострадавших до сих пор подсчитывается.

На месте взрыва работают спасатели и строительная техника. Пока неизвестно, кто ответственен за подрыв мечети.

Читайте также: Взрывы в мечети в Афганистане — трансляция