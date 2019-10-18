Брюссель, , 18:19 — REGNUM Глава испанского правительства Педро Санчес призвал власти Каталонии «прекратить игнорировать» половину жителей региона, не желающих отделения от Испании, 18 октября передает агентство Associated Press.

По словам Санчеса, по опросам и голосованиям, около половины из 5,5 миллионов избирателей Каталонии хотят, чтобы регион остался в составе Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 октября Каталония охвачена массовыми протестами сторонников отделения региона от Испании.

Читайте также: Пучдемон сдался властям Бельгии после нового запроса об экстрадиции