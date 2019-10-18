Анкара, , 17:43 — REGNUM Турецкие военные планируют создать 12 наблюдательных пунктов в «зоне безопасности» на территориях северной Сирии, заявил 18 октября журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По информации телеканала NTV, об этом Эрдоган заявил в Стамбуле.

Напомним, так называемая «зона безопасности» на 30 км вглубь территории Сирии, заявлена в качестве одной из главных целей турецкой военной операции «Источник мира», направленной против РПК и сирийских курдов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября президент Турции Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс заявили о приостановке операции на 120 часов, за которые отряды сил самообороны сирийских курдов должны отойти от границы Сирии с Турцией.

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