Москва, , 17:08 — REGNUM Уровень компетентности украинской прокуратуры оказался настолько низким, что там уже не в состоянии определить признаки состава преступления в громких публичных делах. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«То, что продемонстрировано на этом допросе, это верх непрофессионализма новой команды генпрокуратуры, лично господина Рябошапки. Рекомендую всем посмотреть — сначала вы будете смеяться, потому что это шоу из разряда «95 квартала», настолько непрофессионально проявили себя сам Рябошапка и его команда. Но потом вы ужаснётесь от того, что сейчас пришло править Украиной», — заявил Корнилов.

Елена Лукаш была министром юстиции Украины с июля 2013 года по февраль 2014-го. Ранее её допросили в главном следственном управлении Генпрокуратуры — бывшей чиновнице вручили подозрение о растрате и присвоении 3,5 миллионов гривен. Итоги допросов вызвали вопросы у защиты обвиняемой.

«Есть очень интересная фраза: содержатся объективные элементы объективной стороны состава преступления. Честно говоря, такая формулировка вызывает удивление, потому что или есть признаки объективной стороны этой юридической конструкции, или их нет. А если они содержатся частично, тогда извините, или собирайте их полностью и направляйте дело в суд, или если нет возможности собрать, то закрывайте производство», — прокомментировал её адвокат.