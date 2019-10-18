Москва, , 16:23 — REGNUM Попав в тупик, команда президента Украины Владимира Зеленского пытается найти такую формулу решения конфликта в Донбассе, чтобы удовлетворить все стороны. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«То, о чём говорил господин Ярёменко — они петляют. Они, а именно «Слуга народа» и команда Зеленского, пытаются найти такую формулу чтобы угодить и тем, и чтобы с чем-то ехать в нормандский формат, если когда-то он состоится», — заявил Корнилов.

При этом, по его мнению, такие попытки угодить всем достаточно бесперспективны, и в действительности оптимальным для Украины планом стал бы тот, который предполагает официальное признание ДНР и ЛНР.

«Мне нравится идея признать ДНР и ЛНР. Это многое бы решило, на самом деле. Но сейчас, конечно, говорить об этом на Украине и опасно, и невозможно», — отметил он.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, член президентской фракции «Слуга народа» Богдан Ярёменко заявил о том, что следует найти альтернативу Минским договорённостям.

«Если мы понимаем, что не срабатывают нынешние переговорные усилия, тогда у нас создается гипотетическая дипломатическая возможность сказать, что на основе Минских договоренностей мы не смогли достичь мира, оно не работает так», — указал он.

По его мнению, прежде чем выдвигать те или иные планы, нужно достичь благоприятного переговорного формата. При этом в случае, если никакой из мирных планов так и не сработает, придётся пойти на «вариант заморозки конфликта», указал Ярёменко.