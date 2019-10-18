Аддис-Абеба, , 17:10 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал международное сообщество предпринять конкретные действия в борьбе с негативными последствиями изменения климата и глобального потепления, отметив высокий уровень эффективности экологической политики властей Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

Выступая на конференции по вопросам изменения климата, которая состоялась в Аддис-Абебе, президент Саули Ниинистё заявил, что планета находится на распутье. «Воздействие негативных последствий изменения климата носит глобальный и непосредственный характер; Действия по борьбе с климатическими изменениями необходимы здесь и сейчас. Последствия изменения климата не только подрывают устойчивое экономическое развитие планеты, но и угрожают миру и безопасности».

Президент Саули Ниинистё также высоко оценил усилия Эфиопии по борьбе с изменением климата. «Мне было очень приятно узнать, что Эфиопия играет ведущую роль в борьбе с негативными климатическими изменениями. Приверженность Эфиопии амбициозным действиям в области климата является истинным вдохновением для других государств», — сказал он.

В ходе данного мероприятия метеорологические институты Финляндии и Эфиопии, а также финская компания Vaisala, подписали соглашение, которое поможет отслеживать и прогнозировать последствия изменения климата и сводить к минимуму воздействие климатических катастроф.

В 2020 году Эфиопия планирует посадить около пяти миллиардов деревьев. Планете необходимо около 1,3 трлн деревьев, чтобы обратить вспять избыточное накопление углекислого газа в воздухе и побороть опустынивание.