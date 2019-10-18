Москва, , 15:10 — REGNUM Временное прекращение операции Турции в Сирии, достигнутое на переговорах Анкары и Вашингтона, «должно быть закреплено и продолжено». Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Парламентарий также считает преждевременным говорить о преодолении кризиса.

«Слишком много остается противоборствующих сил, не желающих поступаться своими интересами и идти на какие-либо уступки», — рассуждает Железняк.

Россия выражает обеспокоенность гуманитарной обстановкой на северо-восточной границе Турции и Сирии и продолжает призывать другие страны усилить меры по предотвращению расползания в другие регионы террористических групп, которые могли воспользоваться военной ситуацией.

Также железняк указал на то, что несмотря на достигнутые договоренности лидеров США и Турции о временном прекращении операции, в Конгрессе продолжают разработку санкций против Анкары.

«К сожалению, нарастающая к президентским выборам политическая борьба внутри США постоянно затягивает в свою орбиту интересы других народов», — констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Турция и США договорились о том, что Анкара на пять дней остановит свою операцию в Сирии, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов время покинуть 30-километровую зону вдоль границы.

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