Киншаса, , 13:29 — REGNUM Президент ДР Конго Феликс Чисекеди заверил жителей страны в том, что он готов начать бороться с бедностью, являющейся одной из наиболее острых проблем центральноафриканской страны. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление Чисекеди перед дипломатическим корпусом в Киншасе.

По словам Чисекеди, в течение пяти лет он намерен помочь преодолеть нищету 20 миллионам граждан ДР Конго, что составляет четверть всего населения страны. Он заявил, что примет срочные меры на уровне 145 округов, которые будут распространяться как на города, так и на сельскую местность.

Президент подчеркнул, что постарается улучшить инфраструктуру, сферу общественных и экономических услуг.

По данным правительства ДР Конго, на 2017 год число живущих за чертой бедности жителей страны оценивалось в 63%, а в деревнях доходило до 70%.

По информации издания, к моменту заявления президента на рассмотрение парламента так и не был представлен первый годовой бюджет страны после избрания Чисекеди президентом в январе 2019 года.