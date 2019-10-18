Москва, , 13:14 — REGNUM

Российским властям следует рассмотреть вопрос о целесообразности участия страны в работе целого ряда международных организаций, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 октября, комментируя информацию о возможном прекращении участия России в работе Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о прекращении выплаты взносов в бюджет комиссии, которая, как сказано в пояснительной записке, с 1991 года фактически не выполняет своих функций.

«Мне думается, что дело здесь не в одной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах. Она не работает, российского представителя в ней нет, но потенциально она может быть использована во вред нашей стране или общей международной обстановке, — всё это так. Соответственно, президент, предлагая отказаться от признания её деятельности и, как следствие, перестать уплачивать в бюджет этой комиссии ежегодный взнос, совершенно прав.

Я бы, однако, предложил взглянуть на эту проблему шире. Мир стремительно меняется, меняется и международная политика. Это требует внимательного анализа и пересмотра участия нашей страны в деятельности самых различных международных организаций. Там, где это участие необходимо, приносит пользу, оно должно быть сохранено; где-то — даже наращиваться. Но там, где наша страна продолжает участвовать «по инерции», я уж не говорю — с отрицательными для себя последствиями, участие должно быть свернуто.

Надеюсь, что такой анализ МИДом ведётся, и данная инициатива президента России — только первое проявление его результатов», — отметил Михаил Демурин.