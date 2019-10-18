Тбилиси, 18 октября 2019, 12:58 — REGNUM Американский дипломат Мэтью Брайза в интервью Georgian Institute for Security Policy, говоря об отношениях Грузии и НАТО, заявил, на Бухарестском саммите 2008 года президент США Джордж Буш твердо поддерживал предоставление Грузии Плана действий по членству в НАТО, однако этот вопрос заблокировала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом 18 октября сообщает «Интерпрессньюс».
Брайз отметил, что Германия и в будущем может противодействовать Грузии во вступлении в Альянс. По информации дипломата, Берлин стремится не допустить ухудшений с Россией, поэтому не готов поддержать Грузию.
Посол также рассказал, что весной 2008 года в Вашингтоне был разработан план, согласно которому Грузии смогла бы «избежать ловушки, которую пытался поставить президент России Владимир Путин». По заявлению Брайза, западня Путина оставляла Саакашвили два выхода: безоговорочно согласится с тем, что Россия будет контролировать Абхазию и «Южную Осетию», или же вступить в вооруженный конфликт. И здесь Германия снова разрушила все «мирные планы» Штатов
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