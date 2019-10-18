Вильнюс, , 12:49 — REGNUM Литва планирует до конца 2020 года подписать с США контракт о покупке шести многофункциональных вертолётов Sikorsky UH-60 Black Hawk, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 октября.

В минобороны Литвы отмечают, что первые вертолёты Литва рассчитывает получить до 2024 года. Они заменят три вертолёта Ми-8, которые в настоящий момент стоят на вооружении литовской армии.

Sikorsky UH-60 Black Hawk планируют использовать в том числе для поисково-спасательных операций. Сумма контракта — около 300 млн евро (свыше 33 млн долларов США). При этом в различных источниках указывается, что цена вертолёта в базовой комплектации составляет порядка 21,3 млн долларов США.