Сухум, , 12:32 — REGNUM В Абхазии продолжаются совместные батальонные тактические учения военнослужащих российской военной базы Южного военного округа и министерства обороны Абхазии. 17 октября в рамках учений военные остановили наступление условного противника в горах и высадку морского десанта на побережье республики. Об этом сообщает пресс-служба военного округа.

Реактивная система залпового огня «Град» .artstepvision.ca

Поражение атакующего «противника» осуществлялось с использованием гаубиц Д-30, реактивных систем залпового огня «Град» и минометов «Сани».

Было выполнено около 40 огневых задач по уничтожению бронетехники и пехоты «противника» на удалении до 15 км. После каждого залпа артиллеристы выполняли противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.

Всего в учениях на полигонах Цабал и Нагвалоу в условиях гор и морского побережья Абхазии принимают участие до 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 150 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках совместных батальонных тактических учений войск военной базы Южного военного округа и министерства обороны Абхазии расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10» отразили авиационные удары условного противника по колонне военной техники.

Напомним, 14 октября военнослужащие российской военной базы Южного военного округа и министерства обороны Абхазии начали совместные батальонные тактические учения в горах и на морском побережье республики.

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