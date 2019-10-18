Бишкек, , 12:26 — REGNUM Экспедиция из Киргизии доставила очередную партию гуманитарной помощи этническим киргизам, проживающим на Малом и Большом Памире в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В состав гуманитарного груза, вес которого составил 70 тонн, вошли продукты питания, теплая одежда, отопительные печи, лекарства и медицинские изделия, а также другие предметы первой необходимости.

На эти цели правительство выделило 5 млн сомов (4,6 млн рублей).

Находившиеся в составе гуманитарной экспедиции врачи провели медосмотр населения, приняли роды и оказали экстренную помощь тяжелобольным.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, сейчас на Малом и Большом Памире проживают порядка полутора тысяч этнических киргизов, а на территории всего Афганистана — около трех тысяч.