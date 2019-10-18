Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео напомнил о скором окончании срока эмбарго на поставку оружия Ирану, объявленного ООН, и призвал продлить данный запрет. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что срок эмбарго истечет через год. По его мнению, Россия и Китай смогут тогда продавать Ирану сложные вооружения, а у Тегерана появится возможность торговать оружием.

«Это спровоцирует новую гонку вооружений на Ближнем Востоке», — написал Помпео.

Он предложил представить поведение Ирана, когда у него будут современные ракеты, танки, беспилотники и самолеты, и призвал Совет Безопасности ООН продлить эмбарго.

Как передавало ИА REGNUM, отношения между Вашингтоном и Тегераном начали резко портиться после выхода Вашингтона из «ядерной сделки» с Ираном. Позже в США стали обвинять Исламскую Республику в причастности к атаке дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.