Лондон, , 10:36 — REGNUM «К словам Брюсселя о том, что «ничто не обсуждается, пока не обсуждается все», следует добавить: когда речь идет о Брексите, «ничто не реально, пока Вестминстер это не одобрит», — пишет сегодня, 18 октября, испанское издание El Pais. — Борис Джонсон может праздновать победу после того, как в этот четверг ему удалось добиться соглашения с ЕС, но впереди у британского премьер-министра жаркая баталия в парламенте, где шансы на его успех нисколько не очевидны».

Одной из ключевых сил здесь являются североирландские юнионисты из DUP (Демократической юнионистской партии). Последние два года десять депутатов этой партии были опорой правительства консерваторов в парламенте Соединенного Королевства, не позволяя выкручивать исполнительной власти руки.

Сегодня Арлин Фостер, лидер DUP, и Найджел Доддс, спикер партии в парламенте, выпустили совместное заявление, в котором отвергли соглашение по Брекситу в его нынешнем виде. Юнионисты выразили сомнения по поводу трех пунктов: всего, что касается нового таможенного пространства; положений, предусматривающих «принцип согласия» (по которому Ассамблея Северной Ирландии будет иметь право голоса при принятии решений); аспектов, связанных с контролем над НДС на их территории.

Впрочем, хотя Фостер и Доддс, на первый взгляд, высказались жестко, их послание было сформулировано достаточно осторожно. Это позволило многим британским аналитикам сделать вывод, что премьер-министр в конце концов сможет убедить представителей DUP. Последние три дня он общался с Фостер и Доддсом часами, надеясь получить их поддержку.