Джакарта, , 09:21 — REGNUM Индонезия была избрана в качестве члена совета ООН по правам человека, представляющим Азиатско-Тихоокеанский регион на период 2020—2022 гг., сообщает Sindonews.

В ходе голосования на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке кандидатуру Индонезии поддержали голосами 174 страны.

«Этой победой мы, конечно, очень довольны. Большое спасибо друзьям и команде, которые очень усердно работали, занимались лоббированием, агитировали за выдвижение кандидатуры Индонезии», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Известно, что Индонезия на этих выборах конкурировала с Японией и Южной Кореей, которые заняли второе и третье место соответственно, набрав 165 голосов. Ирак получил 121 голос, Маршалловы острова — 123 голоса.

Напомним, Индонезия уже в четвертый раз становится членом Совета ООН по правам человека. Ранее Индонезия занимала этот пост в периоды 2007−2010, 2011−2014 и 2015−2017 гг.