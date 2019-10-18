Львов, Украина, 18 октября 2019, 09:01 — REGNUM Все жители Украины, чьим родным языком является русский — «путиноиды», заявила бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион 17 октября в эфире львовского телеканала «НТА».
Фарион призвала жителей Украины выходить на акции протеста против действующей власти.
Политик назвала представителей украинской власти «пионерами и октябрятами Партии регионов», отметив, что их место в Ростове, возле беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
Фарион также заявила, что Украина начала терять Донбасс с 1924 года. Она сослалась на наркома образования УССР Николая Скрыпника, который призывал «выкурить» из Донбасса русский язык, поскольку только таким способом там можно построить Украину.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее львовский журналист Остап Дроздов заявил, что на Украине игнорируется мнение тех, кто не хочет возвращения Донбасса в состав страны. По его мнению, это, в конечном итоге, обернётся для Украины проигрышем.
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