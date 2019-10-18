Львов, Украина, , 09:01 — REGNUM Все жители Украины, чьим родным языком является русский — «путиноиды», заявила бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион 17 октября в эфире львовского телеканала «НТА».

"Русский язык на Украине — это язык оккупации… Каждый, кто говорит на этом языке на моей земле — это для меня «путиноид». Если он не хочет избавиться от этой своей грязной привычки — границы открыты, пакуй чемоданы и езжай в Россию», — сказала она.

Фарион призвала жителей Украины выходить на акции протеста против действующей власти.

«Выходите миллионами, чтобы этих зелёных карликов смести с тела нашей земли-Украины», — добавила она.

Политик назвала представителей украинской власти «пионерами и октябрятами Партии регионов», отметив, что их место в Ростове, возле беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Фарион также заявила, что Украина начала терять Донбасс с 1924 года. Она сослалась на наркома образования УССР Николая Скрыпника, который призывал «выкурить» из Донбасса русский язык, поскольку только таким способом там можно построить Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее львовский журналист Остап Дроздов заявил, что на Украине игнорируется мнение тех, кто не хочет возвращения Донбасса в состав страны. По его мнению, это, в конечном итоге, обернётся для Украины проигрышем.

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