Львов, Украина, 14 октября 2019, 23:44 — REGNUM Акция «Нет капитуляции!», которая проходит на Украине, не учитывает мнение тех, кто выступает против возвращения Донбасса в состав Украины, заявил львовский журналист Остап Дроздов 14 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
Дроздов отметил, что возвращение Донбасса на довоенных условиях ещё хуже особенного статуса в составе Украины, поскольку это является той же капитуляцией, но завуалированной.
Как сообщало, ранее популярный украинский телеведущий Игорь Кондратюк призвал частично изгнать население Донбасса, а оставшихся лишить гражданских прав.
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