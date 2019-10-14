Львов, Украина, , 23:44 — REGNUM Акция «Нет капитуляции!», которая проходит на Украине, не учитывает мнение тех, кто выступает против возвращения Донбасса в состав Украины, заявил львовский журналист Остап Дроздов 14 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все, кто выступают за стену и отсоединение сейчас не услышаны, а таких людей много», — написал он.

Дроздов отметил, что возвращение Донбасса на довоенных условиях ещё хуже особенного статуса в составе Украины, поскольку это является той же капитуляцией, но завуалированной.

«Я не услышал на митингах ни одного требования касательно закона…, которы бы гарантировал длительное заключение всем деятелям ДНР и ЛНР. Не услышал ни одного требования о возмещении Россией причинённых убытков… Без этих требований я не вижу никакого смысла в возвращении», — считает журналист.

Как сообщало, ранее популярный украинский телеведущий Игорь Кондратюк призвал частично изгнать население Донбасса, а оставшихся лишить гражданских прав.

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