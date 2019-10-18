Москва, , 06:26 — REGNUM Видеокадры с вылуплением из яйца камчатского кречета, которого российский лидер Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду, опубликовало Министерство природных ресурсов и экологии России на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/mnr.gov/videos/396042364674860

В ведомстве подчеркнули, что птицы представляют собой лучший генофонд вида Камчатских кречетов и имеют все необходимые документы. Подаренные Путиным птицы были выведены сотрудниками «Русского соколиного центра «Камчатка».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в ходе своего визита в Саудовскую Аравию российский лидер Владимир Путин подарил саудовскому королю охотничьего камчатского кречета. Президент РФ подчеркнул, что этот вид птиц очень хорош для охоты. В ответ король поблагодарил российского лидера и подарил ему картину.

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