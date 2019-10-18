Барселона, Испания, , 03:33 — REGNUM Массовые демонстрации в испанской Барселоне вновь привели к столкновениям с полицией, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что изначально протестная акция носила мирный характер, однако со временем демонстранты начали поджигать стулья уличных кафе и бросать различные предметы в сотрудников полиции. При этом ТАСС отмечает, что столкновения начались между сторонниками независимости Каталонии и ее противниками из ультраправых движений Испании, а полиция просто пыталась предотвратить беспорядки.

Как сообщало ИА REGNUM, на четвертый день протестов на улицы Барселоны снова вышли тысячи сторонников независимости Каталонии. Изначально протестный митинг 17 октября носил мирный характер.

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