Бразилиа, , 02:24 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару отозвал выдвижение кандидатуры своего сына Эдуарду на должность поста страны в Соединенных Штатах, сообщает Globo.

Сообщается, что недостаток голосов в сенате Бразилии и кризис Cоциал-либеральной партии страны вынудили бразильского президента отозвать свое выдвижение сына в качестве кандидата на пост главы димписсии в США. Источники газеты отмечают, что шанс назначения Эдуарду Болсонару на должность посла в Соединенных Штатах в 2019 году равен нулю.

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Как сообщало ИА REGNUM, о планах назначить своего сына послом в США Жаир Болсонару заявил еще в июле 2019 года. По его мнению, Эдуарду дружит с детьми американского президента Дональда Трампа и имеет опыт проживания за рубежом, что делает его хорошей кандидатурой на должность главы дипмиссии. Это вызвало широкие протесты в бразильских властных кругах.