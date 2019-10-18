Москва, , 01:03 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 17 октября ответила на вопрос относительно требования убрать памятную доску Гарегина Нжде из армянской церкви в городе Армавире Краснодарского края.

Мемориальная табличка в Армавире в честь Нжде (справа) и Андраника Озаняна yerkramas.org

Активисты требуют демонтажа памятной доски на территории армянской церкви в Армавире. В этом вопросе им обещал лично помочь депутат Государственной думы, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, сообщил задававший вопрос журналист.

«Не знала аспекты этой ситуации, что на территории армянского храма есть такая табличка. Во-первых, исходим из того, что у нас Церковь отделена от государства. Это относится ко всем религиозным направлениям», — сказала она.

Официальный представитель МИД отметила, что если подходить к этому вопросу глобально, то эту тему нужно возвращаться в лоно историчности.

«С этой точки зрения мы давали оценки в формате брифингов и в специальном докладе МИД. Они актуальны, если говорить в принципе и подходить к этому вопросу с точки зрения истории. В-третьих, что касается конкретной ситуации, заявлений депутатов, местных властей, могу посмотреть и прокомментировать более подробно этот случай», — заключила Захарова.

МИД России в своем докладе за 2019 год «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» среди прочих стран представил ситуацию в Армении.

В докладе отмечалось, что явных попыток реабилитации нацизма, всплесков неонацистских настроений в Армении не зафиксировано.

«В то же время бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Гарегин Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом», — говорится в документе.

На саммите СНГ 11 октября президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил, что на пространстве СНГ, в частности, в Армении, «происходит героизация нацистов и фашистских деятелей», отображением чего стало установление в 2016 году в Ереване памятника Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде). В ответ армянский премьер-министр Никол Пашинян жестко заявил, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении и Геноцида армян, которые организовали младотурки.

Памятник известному деятелю армянского национально-освободительного движения начала XX века Гарегину Нжде был установлен в центре Еревана 28 мая 2016 года (День первой республики).

Гарегин Нжде — (настоящее имя Гарегин Тер-Арутюнян) — армянский государственный деятель и мыслитель (1886−1955 гг.), боровшийся в начале XX века за становление Армении и сохранение ее территориальной целостности. Автор учения, проповедовавшего защиту национальной идентичности армянского народа.

В начале Второй мировой войны Гарегин Нжде стал сотрудничать с властями Германии, преследуя цель в случае захвата немцами Закавказья предотвратить возможное вторжение Турции в Советскую Армению и по возможности при помощи Германии восстановить независимость Армении. По данным энциклопедии «Великая Отечественная война 1941—1945 годов», на территории Болгарии в период войны Нжде было завербовано более 30 агентов армянского происхождения. Он участвовал в их диверсионной подготовке, а также в переброски в тыл советской армии с целью ведения подрывной деятельности.

При приближении советских войск к Софии Нжде отказался покинуть Болгарию, надеясь на то, что СССР вскоре объявит войну Турции и Нжде сможет принять в этой войне непосредственное участие. После вступления советских войск он написал письмо с этим предложением главнокомандующему советскими войсками в Болгарии генералу Толбухину.

Сотрудничество Нжде с нацистами привело к его аресту советской военной контрразведкой в Болгарии. Поскольку в 1947 году в СССР была отменена смертная казнь 24 апреля 1948 года Нжде был приговорён к максимальному наказанию — 25 годам тюремного заключения. Был направлен во Владимирскую тюрьму, где умер в 1955 году.