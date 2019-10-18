* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 08:12 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в своей речи, произнесенной на пресс-конференции, посвященной турецко-американским переговорам в Анкаре, заявил, что Турция и США намерены углублять свое сотрудничество в вопросе борьбы с *ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на восточном берегу Евфрата.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил:

«На сегодняшний день Турция ведет борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) самым решительным образом и нейтрализовала в Сирии 3 тыс. боевиков, учитывая еще и Ирак, эта цифра превышает 4 тыс. человек. Мы долго говорили нашим американским партнерам: «Во время борьбы с одной террористической группировкой другая не нужна».

Министр добавил:

«По этой причине мы достигли согласия по вопросу сотрудничества в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Достичь этого результата удалось под мудрым руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Также со вчерашнего дня мы принимали американские делегации. Наш президент в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал, мол, пусть сначала прибудут ваши делегации, поговорим после. Тогда Трамп долго просил остановить нашу операцию».