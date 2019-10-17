Кишинёв, , 23:35 — REGNUM Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах считает, что законы о статусе Гагаузии и Приднестровья должны быть идентичными и предполагать статус автономии. Об этом она заявила в эфире телеканала TVC 21.

«И для гагаузской автономии, и для предполагаемой приднестровской автономии закон должен быть идентичен. Мы должны обсуждать это вместе, а не бороться друг с другом», — заявила Влах.

По ее словам, Приднестровье должно вернуться в «единое государство». «Очень не хочу навредить той или другой стороне, хочу просто сказать: в перспективе я вижу Молдову единым, сильным, экономически развитым государством. А гагаузская автономия, со своей стороны, сделает всё, чтобы эта цель была достигнута», — подвела итог Влах.

Ранее руководитель Гагаузии Ирина Влах уже изъявляла желание выступить в переговорах по молдавско-приднестровскому урегулированию на стороне Кишинева (и на его позициях, включая «предоставление» Приднестровью статуса «автономии» по аналогии с гагаузской) и соответственно против ПМР и ее интересов.

В Тирасполе к такому «гагаузскому участию» всегда относились критически, как и к любым параллелям между ПМР и Гагаузией. 22 июля 2005 года парламент Молдавии принял закон «Об основных положениях особого правового статуса Приднестровья», который в одностороннем порядке «наделяет» Приднестровье статусом автономии по аналогии с Гагаузией. А 17 сентября 2006 года в Приднестровье состоялся референдум, на котором более 97% участников проголосовали против объединения с Молдавией и за независимость и последующее свободное присоединение к России.

Справка ИА REGNUM:

19 августа 1990 года на I Съезде народных депутатов юга Молдавской ССР была провозглашена Гагаузская Республика, в то время как «Республика Молдова» появилась только 27 августа 1991 года. Власти Молдавии попытались силой подавить гагаузское движение за национальную независимость и направили в Гагаузию автоколонны с активистами Народного фронта Молдавии в сопровождении отрядов милиции. «Поход на Гагаузию» возглавил премьер-министр Молдавии Мирча Друк — один из лидеров Народного фронта Молдавии. Акция повлекла за собой жертвы среди населения Гагаузии. Эскалации конфликта удалось избежать благодаря вмешательству частей Вооруженных сил СССР и добровольцев из Приднестровской Молдавской Республики.

Просуществовав в качестве независимого государства 4 года, в 1994 году Гагаузия отказалась от курса на независимость, согласившись на статус автономии в составе Молдавии. При этом положения молдавского Закона об автономном статусе Гагауз Ери, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями. В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня «обычного молдавского района».

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