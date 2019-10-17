Дамаск, , 23:00 — REGNUM Последние договорённости США и Турции об условиях прекращения огня на севере Сирии является «неясным», но фактически подразумевает оккупацию, заявила 17 октября советник президента Сирии Бусейна Шаабан в интервью телеканалу al-Mayadeen.

По её мнению, то, что Турция называет «зоной безопасности», означает оккупацию части территории Сирии.

«Что касается термина «безопасная зона», то он некорректен: в действительности Турция подразумевает зону оккупации», — заявила Шаабан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в итоге четырехчасовых переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом договорился о 120-часовом прекращении огня в зоне турецкой военной операции на северо-востоке Сирии. При этом было заявлено о признании необходимости создания «зоны безопасности» глубиной 30 км за счёт территории Сирии.

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