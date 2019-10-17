Барселона, Испания, , 22:43 — REGNUM Тысячи «сепаратистов» Каталонии снова вышли на массовый митинг протеста в Барселоне, 17 октября передает агентство Reuters.

Четвертый день протеста пока проходит мирно. Предыдущие дни заканчивались уличными беспорядками и столкновениями с полицией.

Поводом для массовых протестов в Каталонии стало решение Верховного суда Испании, отправившего за решетку девятерых лидеров «сепаратистов».

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