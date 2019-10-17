Москва, , 18:12 — REGNUM Все баллистические и крылатые ракеты, выпущенные в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром-2019», достигли целей, подтвердив заданные характеристики. Об этом сообщили в Минобороны России.

Учение состоялось 17 октября под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина.

Из акватории Баренцева и Охотского морей подводные ракетоносцы Северного и Тихоокеанского флотов запустили баллистические ракеты по целям на полигонах «Кура» на Камчатке и «Чижа» в Архангельской области. Одновременно надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии выпустили крылатые ракеты «Калибр» по целям на берегу из акватории Баренцева и Каспийского морей, соответственно.

В наземной части учений подвижной грунтовый ракетный комплекс «Ярс» с космодрома «Плесецк» совершил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону «Кура» на Камчатке. Наконец, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» выпустили свои ракеты на полигонах Южного и Восточного военных округов.

В учениях были также задействованы самолеты дальней авиации Ту-95мс, которые выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах «Пембой» в Коми и «Кура» на Камчатке.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме», — подчеркнули в Минобороны РФ.

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