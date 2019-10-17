Москва, , 18:04 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ изучит международные законы о СМИ и изменит российское законодательство. Об этом члены комиссии договорились в ходе заседания комиссии 17 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нам, наверное, есть смысл изучить международный опыт и привести наши законы в соответствие с международными», — заявил член комиссии Адальби Шхагошев («Единая Россия»).

Такое предложение поддержал и глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«У нас есть ответственная группа, которая занимается анализом международной практики по регулированию этих вопросов по отношению к прессе, по отношению к ответственности за призывы к массовым беспорядкам и несанкционированным митингам. И также законопроект, касающийся ответственности за агитацию в день тишины», — заявил Пискарёв.

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