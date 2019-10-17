Рига, , 17:51 — REGNUM Депутаты Сейма (парламента) Латвии в окончательном чтении приняли поправки к «Закону об энергетике», чем устранили препятствия для формирования единого регионального рынка газа с Эстонией и Финляндией. Об этом пишет портал LSM.

Таким образом, уже с 1-ого января 2020 года на региональном рынке будет установлен единый транзитный тариф для входа и выхода голубого топлива. Прежняя редакция закона не позволяла регулятору устанавливать тарифы, если они относятся к нескольким странам, а компаниям операторам договариваться о сотрудничестве с коллегами из других стран ЕС о создании единой транзитной системы газа.

Как передавало ИА REGNUM, строительство газопровода Balticconnector, соединяющего Латвию, Эстонию и Финляндию, должно быть полностью завершено к декабрю 2019 г. Общая стоимость проекта составляет 300 млн евро, из них более 200 млн евро вложили фонды ЕС.

К этому можно добавить, что в латвийском порту Скулте за 90 млн евро будет построен терминал сжиженного газа, связанный с третьим по размеру в Европе подземным газовым хранилищем в Инчукалнсе.