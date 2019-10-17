Сочи, Краснодарский край, , 17:30 — REGNUM Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки восстанавливают контакты по вопросам кибербезопасности. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

По словам директора ФСБ, Россия и США активно восстанввливают контакты по вопросам киберзбезопасности. Обсуждение этих контактов активно идет в формате «2+2» в Женеве. В них принимают участие российские силовики и работники МИД.

«Мы поддерживаем рабочие контакты на уровне наших экспертов и руководителей специальных подразделений с Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований, с агентством по противодействию наркотикам», — рассказал Бортников по итогам XVIII ежегодного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.

В целом Бортников считает, что у ФСБ со спецслужбами США всегда были рабочие контакты, которые не зависели от внешнеполитической ситуации.