Рига, , 17:22 — REGNUM Сейм (парламент) Латвии во втором чтении принял поправки к закону «О прессе и других средствах массовой информации». Новая редакция закона запрещает самоуправлениям регистрировать и содержать СМИ. Об этом пишет портал LSM.

Инициаторы поправок желали бы отделить функцию связей с общественностью от пропаганды со стороны муниципальных администраций. 10 пункт 7 части закона о государственном управлении вменяет власти в обязанность информировать общество о своей деятельности.

Отмечается, что в ходе проверки три года назад было установлено, что почти каждое из 119 самоуправлений Латвии имеет свое СМИ. В дальнейшем предполагается строго регламентировать — какую информацию о своей работе будет предоставлять жителям муниципалитет.