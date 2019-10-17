Москва, , 17:11 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства изучит роль иностранных мессенджеров и соцсетей в призывах граждан РФ участвовать в массовых акциях протеста и митингах. Об этом заявил глава комиссии и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Так, по данным СМИ, основные призывы к участию в незаконных акциях, в основном, появлялись в соцсетях и мессенджерах, которые принадлежат иностранным гражданам.

«Мессенджеры, социальные сети, поисковики — сейчас их львиную долю, если на самые популярные, контролируют иностранные компании. При этом призывы к участию в незаконных акциях, гражданскому неповиновению, вовлечению детей в эти протестные акции, распространению фейков. И, конечно, мы все помним об этом случае с призывом насиловать детей и посылать родителям видео — все это происходит в этих соцсетях. Но инструмента реального, как влиять на эти соцсети, мне кажется, у нас сейчас нет», — заявил представитель МИА «Россия сегодня».

Пискарёв, в свою очередь, попросил предоставить все данные в комиссию для анализа ситуации.

«Просьба материалы, которые вы наработали, итоги расследования, направить в нашу комиссию для анализа. Мы поняли, что молодежь, которая продемонстрирована, подготовлена в зарубежных центрах, как организовывать протестные акции», — заявил Пискарев.