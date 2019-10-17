Рига, 17 октября 2019, 16:45 — REGNUM Депутат Юрмальской думы, юрист и правозащитник Елизавета Кривцова считает, что сегодняшнее решение парламента присваивать с 1 января 2020 года всем новорожденным детям в Латвии гражданство автоматически, не снимает проблему института «неграждан» страны. По её мнению, этот вопрос должен оставаться в политической повестке властей, хотя сам закон, по её словам, является позитивным знаком.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. Аналогичный закон есть в Эстонии и это единственный мировой подобный феномен разделения людей на, фактически, сорта. Парламент Латвии 17 октября в третьем окончательном чтении утвердил закон, который всем рождённым с 1 января 2020 года автоматически присваивает гражданство страны.