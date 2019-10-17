Рига, , 16:45 — REGNUM Депутат Юрмальской думы, юрист и правозащитник Елизавета Кривцова считает, что сегодняшнее решение парламента присваивать с 1 января 2020 года всем новорожденным детям в Латвии гражданство автоматически, не снимает проблему института «неграждан» страны. По её мнению, этот вопрос должен оставаться в политической повестке властей, хотя сам закон, по её словам, является позитивным знаком.

«Сейчас важно не потерять динамику и продолжать говорить об этом, искать решение проблемы в ее истинном масштабе», — сказала Кривцова в эфире радиостанции Baltkom. Следующим шагом, считает она, должен стать закон, который автоматически присвоет латвийское гражданство вообще всем лицам, рождённым после 4 мая 1990 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. Аналогичный закон есть в Эстонии и это единственный мировой подобный феномен разделения людей на, фактически, сорта. Парламент Латвии 17 октября в третьем окончательном чтении утвердил закон, который всем рождённым с 1 января 2020 года автоматически присваивает гражданство страны.