Рига, , 14:31 — REGNUM Парламент Латвии сегодня, 17 октября, в третьем окончательном чтении утвердил закон, который всем рождённым с 1 января 2020 года автоматически присваивает гражданство страны, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM. Гражданами Латвии будут все дети, родители которых не согласились предоставить ребёнку гражданство иной страны. Таким образом, подчёркивает издание, с 1 января 2020 года в Латвии перестанут рождаться «неграждане».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. Аналогичный закон есть в Эстонии, и это единственный мировой подобный феномен разделения людей на, фактически, сорта, что, правда, до сих пор игнорируется евросоюзными бюрократами. В результате этого 700 тысяч жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую часть своей жизни.