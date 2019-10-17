Берлин, , 14:22 — REGNUM В Германии начался судебный процесс над бывшим охранником нацистского концлагеря «Штуттгоф» под Гданьском. Судебное заседание состоялась сегодня, 17 сентября, в окружном суде Гамбурга. Об этом сообщает газета Frankenpost.

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Прокуратура обвиняет 93-летнего жителя Гамбурга в пособничестве убийству 5230 человек. Как сообщил представитель суда, подозреваемый в ходе следствия признался, что с августа 1944 по апрель 1945 года он работал охранником в концлагере под Гданьском. На момент совершения преступления обвиняемому было всего 17−18 лет, поэтому дело будет рассматривать палата по уголовным делам несовершеннолетних окружного суда города.

В суде заявлено, что подсудимый «поддерживал коварное и жестокое убийство, в частности, еврейских заключенных».

Истцами по делу проходят 25 выживших узников концлагеря из Польши, Израиля, США, Австралии, Канады и Литвы. В первый же день судебного процесса было зачитано обвинение. Отмечается, что каждое судебное заседание будет длится не более двух часов из-за состояния здоровья обвиняемого.

Напомним, концентрационный лагерь «Штуттгоф» был создан германскими нацистами на территории Польши в 1939 году. За время его существования там погибли по разным причинам и были умерщвлены около 65 тысяч человек разных национальностей. Концлагерь «Штуттгоф» получил широкую известность из-за производства в нём мыла из людей.