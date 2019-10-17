Брюссель, , 14:09 — REGNUM 17 октября премьер-министры стран Вишеградской четверки (Чехия, Польша, Венгрия, Словакия) потребовали от председателя Европейского совета Дональда Туска внести дебаты о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС в повестку заседания Совета ЕС 17−18 октября.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в совместном письме к Туску премьер-министры Польши, Словакии, Венгрии и Чехии выразили недовольство в связи с отсутствием консенсуса по вопросу о начале переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.

Страны Вишеградской четверки выразили надежду на то, что дебаты позволят вывести ситуацию из тупика, поскольку назначение даты переговоров — вопрос стабильности и безопасности внутри ЕС.

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