Дамаск, , 13:42 — REGNUM Сирийские курды обвинили военнослужащих Турции в использовании запрещенных видов оружия в ходе боевых действий в городе Рас-эль-Айн, передает 17 октября телеканал Rudaw.

«Есть опасения, что в Рас-эль-Айне применяется запрещенное оружие. Ранения, с которыми нам приходится сталкиваться, нетипичны», — сказал телеканалу источник.

Отмечается, что в настоящее время специальная медицинская комиссия выясняет, какое именно оружие используется против курдов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

В Турции заявили, что цель военной операции — ликвидация террористической угрозы у границ страны и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.