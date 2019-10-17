Москва, , 13:56 — REGNUM Памятник российскому государственному деятелю Евгению Примакову, занимавшему посты премьер-министра и главы МИД, будет открыт в Москве в конце октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 октября на брифинге в Москве.

29 октября на Смоленской площади будет открыт памятник Евгению Максимовичу Примакову, уточнила она.

Напомним, Примаков возглавлял российское внешнеполитическое ведомство с января 1996 года по сентябрь 1998 года. В период с 11 сентября 1998 года по 12 мая 1999 года он был председателем правительства РФ. Евгений Примаков ушел из жизни 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, установка памятника Примакову на Смоленской площади в Москве была одобрена столичными властями в феврале 2019 года.

Читайте также: Памятник Евгению Примакову установят перед зданием МИД России

А также: В Москве увековечили память Евгения Примакова