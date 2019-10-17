Барселона, Испания, , 12:46 — REGNUM Глава правительства Каталонии Ким Торра высказался за проведение нового референдума о независимости автономии от Испании. Такое заявление он сделал 17 октября во время своего выступления в парламенте Каталонии.

Каталония Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если из-за урн для голосования нас приговорили к 100 годам тюремного заключения, то ответ на это очевиден: надо снова поставить урны для голосования по самоопределению», — заявил Ким Торра.

Также он отметил, что суд не сможет помешать лидеру Каталонии в продвижении инициатив, касающихся её самоопределения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее каталонский лидер заявил, что выступления сторонников независимости Каталонии не должны сопровождаться актами насилия.

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