Мапуту, , 12:05 — REGNUM В Мозамбике арестовано 73 человека, подозреваемых в преступлениях, связанных со всеобщими выборами, прошедшими во вторник, 15 октября. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление полиции страны.

Представитель полиции Орландо Мудумане сообщил, что они были задержаны по подозрению в причастности к 22 нарушениям, связанным с прошедшими выборами, включая «создание беспорядков на избирательных участках». Девять из арестованных удерживаются в связи с подозрением в участии в попытке «уничтожить избирательный центр в провинции Софала, отметил он.

Мудумане рассказал журналистам в столице страны Мапуту, что злоумышленники якобы хотели захватить урны для голосования на избирательных участках в этом центре, но им помешало быстрое вмешательство полиции.

Он призвал жителей страны сохранять спокойствие и дождаться объявления результатов, которые ожидаются к пятнице, 18 октября.